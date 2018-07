"Müsaadenizle Büyükler" filminde sona gelindi 

İdris TİFTİKÇİ - Cem DAĞISTANLI - Tuba KARA / İstanbul, (DHA) - YÖNETMENLİĞİNİ Talip Karamahmutoğlu'nun yapımcılığını ise Halit Ziya Alptekin'in üstlendiği, "Müsaadenizle Büyükler" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı. Çocukları ve sokakta yaşayan köpekleri konu alan filmin başrolünde Emre Altuğ oynuyor. Ayrıca Altuğ'un çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ da filmde kısa bir sahnede yer alıyor. Karamahmutoğlu'nun, Okay Karamahmutoğlu ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olması ve çocukların birey olarak kabul edilmesi gerektiği mesajları veriliyor.

Yakında gösterime girecek olan filmle ilgili Emre Altuğ ve diğer oyuncular Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIN BİREY OLDUĞUNU ANLATAN BİR FİLM"

Filmin farklılığına dikkat çeken Emre Altuğ, "Hep çocukları kendi sözleriyle anlatan, kendilerini büyüklere ifade eden, onların birer birey olduğunu anlatan, aynı zamanda sokak hayvanlarına dikkat çeken mesajlardan oluşan bir film. İşin içinde çocuklar ve hayvanlar olunca da eğlenceli tarafları çok oluyor" diye konuştu.

Altuğ, filmde oynadığı 'Hakan' karakterinin çocuklara ağabey gibi yaklaştığını belirterek şöyle anlattı:

"Hakan ağabeyleri, sitenin güvenlik görevlisi. Biraz çocukların tarafında, biraz çocuksu, biraz da şehir dışındaki kendi çocuklarıyla görüşemeyen, o duygusunu sitedeki çocuklarla bastırmaya çalışan, çocuk seven, insan seven, temiz yürekli, çocukların büyüklerden gizli yaptığı iyi şeyleri destekleyen ama bu yüzden bazen zor durumlarda da kalan birisi. Her sitenin bir Hakan Ağabey'i vardır ya da her mahallenin işte onlardan bir tanesi."