Müsabaka sırasında beyin kanaması geçirip ölen Alperen toprağa verildi

Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde 8- 14 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na katılan sporcu Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alperen Atabay, özel bir hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Alperen Atabay, dün yaşamını yitirdi.

'ASKERE Mİ GİDİYORSUN, DAMAT MI OLUYORSUN'

Evinin önüne getirildiği sırada annesi Ceylan, babası Muharrem ve anneannesi Kıymet Atabay ile birlikte diğer akrabaları fenalık geçirdi. Anneanne Kıymet Atabay, "Ben seni askere mi gönderiyorum, damat mı ediyorum? Alperen hani gelinin, damatsın Alperen. Bunun hesabını kim verecek Alperen" diye ağıt yaktı. Annesi ise "Oğlumu görmek istiyorum. Kınalı kuzum, kibarım" diye gözyaşı döktü. Alperen Atabay'ın cenazesi daha sonra Çamyuva Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Muharrem Atabay, "Konuşacak bir şey yok. Hiçbir kelime yok. Allah bütün gençlere can sağlığı versin. Böyle bir ölümü Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

'DÖNER TEKME ATIP ENSESİNİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ'

Alperen Atabay'ın antrenörlerinden Ali Alakuş, "Ender sporculardan biriydi. 10 tane Türkiye derecesi olan bir sporcuydu. Ahlak ve disiplin konusunda da çok iyiydi. Okulunu da çok iyi götürüyordu. Her ikisini de beraber götüren çok az sporcudan biri. Döner tekme atıp ensesinin üzerine düşmüş" diye konuştu.