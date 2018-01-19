MUSİAD Kayseri Şube Başkanının da aralarında bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te gözaltına alındı (2)

MÜSİAD AÇIKLAMA YAPTI

MÜİSAD, Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı'nın da aralarında bulunduğu 6 Türk'ün, Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri 4. Dönem Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz; işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı, Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır. Haberin ardından acil toplanan Yönetim Kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. An itibariyle tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup, devletimizin ve MÜSİAD'ın gerekli organları, konu ile ilgili yoğun olarak bırakılmaları için çalışmaktadır. Şu an için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir.