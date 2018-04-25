HABER

Muskacıyı öldürmüştü, duruşmada ’Salum ölmedi’ dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum’u baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan 59 yaşındaki Hayri Akbaba, hakim önüne çıktı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum’u baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan 59 yaşındaki Hayri Akbaba, hakim önüne çıktı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Akbaba, duruşmada "Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yamuk yaptı" dedi.
Olay, geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Hayri Akbaba, köyde ’muskacı’ olarak bilinen Engin Salum’un, hayvanlarını otlatıp evinin bahçesine sokmak isterken baltayla vurmaya başladı. Aldığı balta darbeleriyle sendeleyen iki çocuk babası Engin Salum, evinin penceresinin camına vurarak, yakınlarına haber verdi. Boynundan ve kolundan üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hayri Akbaba, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan ömürboyu hapis cezası talebiyle dava açılan Hayri Akbaba’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, müşteki ve avukatları hazır bulundu. Savunmasına, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yamuk yaptı” diyerek başlayan Akbaba, “Görüntülere iyi bakılsın. Maktul büyücüdür. 100 kilo geliyordum, 50-60 kiloya düştüm. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılıp, testini istiyorum” dedi.Yılmaz Salum, “Engin Salum babam olur. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.