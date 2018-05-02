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Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLADI İzmir’in Bornova ilçesinde, bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaralayan İbrahim Ü.

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLADI
İzmir’in Bornova ilçesinde, bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaralayan İbrahim Ü. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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