Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde İbrahim Ü., bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaraladı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mevlana Mahallesi 1727 Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Sondaj işiyle uğraşan İbrahim Ü. (53), ve eşi Meral Ü. (48) arasında bozuk olan musluk nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ü., eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı. İbrahim Ü. kaçarken, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meral Ü., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Meral Ü.'nün tartışmanın bozuk olan musluk tamiri yüzünden çıktığını söylediği bildirildi.

İbrahim Ü., polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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