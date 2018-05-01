HABER

Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Bornova ilçesinde İbrahim Ü., bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaraladı.

Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde İbrahim Ü., bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaraladı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Mevlana Mahallesi 1727 Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Sondaj işiyle uğraşan İbrahim Ü. (53), ve eşi Meral Ü. (48) arasında bozuk olan musluk nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ü., eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı. İbrahim Ü. kaçarken, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meral Ü., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Meral Ü.'nün tartışmanın bozuk olan musluk tamiri yüzünden çıktığını söylediği bildirildi.
İbrahim Ü., polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar!Son ankette çarpıcı sonuçlar!
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklamasıDevlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözlerCübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.