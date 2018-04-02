Muş’ta 10 adreste yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik 10 adreste yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce ’Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2018-35’ operasyonunun icra edildiği belirtildi. İcra edilen operasyon kapsamında, merkez Elçiler köyünde bulunan toplam 10 adreste yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 69 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof tüfek fişeği, 31 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 3 adet sarı, kırmızı ve yeşil renkli, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği ve olayla ilgili adli tahkikata başlandığı kaydedildi.
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