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Muş’ta 10 adreste yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik 10 adreste yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce ’Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2018-35’ operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik 10 adreste yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce ’Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2018-35’ operasyonunun icra edildiği belirtildi. İcra edilen operasyon kapsamında, merkez Elçiler köyünde bulunan toplam 10 adreste yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 69 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof tüfek fişeği, 31 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 3 adet sarı, kırmızı ve yeşil renkli, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği ve olayla ilgili adli tahkikata başlandığı kaydedildi.

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