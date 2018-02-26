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Muş’ta 129 araca 30 bin 685 TL para cezası kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçları ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda 375 araç denetlenirken, kurallara uymayan 129 araç sürücüsüne 30 bin 685 TL idari para cezası uygulandı.Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçları ve yük taşıyan araçlara yönelik il genelinde yapılan denetimlerde; 375 aracın denetlendiği, 20’si yük taşıyan araç olmak üzere toplam 40 araca hız sınırına uymamaktan, 7 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 3 sürücüye fazla yolcu taşımaktan, 76 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 129 araç sürüsüne 30 bin 685 TL idari para cezası uygulandığı ve 2 aracın ise trafikten men edildiği ifade edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçları ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda 375 araç denetlenirken, kurallara uymayan 129 araç sürücüsüne 30 bin 685 TL idari para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçları ve yük taşıyan araçlara yönelik il genelinde yapılan denetimlerde; 375 aracın denetlendiği, 20’si yük taşıyan araç olmak üzere toplam 40 araca hız sınırına uymamaktan, 7 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 3 sürücüye fazla yolcu taşımaktan, 76 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 129 araç sürüsüne 30 bin 685 TL idari para cezası uygulandığı ve 2 aracın ise trafikten men edildiği ifade edildi.

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