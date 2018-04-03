Muş’ta 52 Afgan uyruklu şahıs yakalandı

Muş’ta polis ekipleri, yasadışı göçle mücadele kapsamında yakaladığı 52 Afgan uyruklu şahsı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yasadışı göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 52 Afgan uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi. Haklarında gerekli araştırma ve işlemler yapılan şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.
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