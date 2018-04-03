HABER

Muş’ta 52 Afgan uyruklu şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri, yasadışı göçle mücadele kapsamında yakaladığı 52 Afgan uyruklu şahsı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yasadışı göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 52 Afgan uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi.

Muş’ta 52 Afgan uyruklu şahıs yakalandı

Muş’ta polis ekipleri, yasadışı göçle mücadele kapsamında yakaladığı 52 Afgan uyruklu şahsı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yasadışı göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 52 Afgan uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi. Haklarında gerekli araştırma ve işlemler yapılan şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Muş’ta 52 Afgan uyruklu şahıs yakalandı

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Az önce açıklandı! TSK'dan hava harekatıAz önce açıklandı! TSK'dan hava harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.