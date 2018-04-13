HABER

Muş’ta 68 adet sikke ve 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ve jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 68 adet sikke ile 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Muratpaşa Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın elinde Roma ve Bizans dönemine ait sikke olduğu ve bunları ikamet ettiği evde sakladığı bilgisine ulaşıldı.

Muş’ta polis ve jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 68 adet sikke ile 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Muratpaşa Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın elinde Roma ve Bizans dönemine ait sikke olduğu ve bunları ikamet ettiği evde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, "12 Nisan 2018 günü şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 68 adet sikke ile 147 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir" denildi.

Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadıErdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.