Muş’ta 68 adet sikke ve 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi

Muş’ta polis ve jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 68 adet sikke ile 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Muratpaşa Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın elinde Roma ve Bizans dönemine ait sikke olduğu ve bunları ikamet ettiği evde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, "12 Nisan 2018 günü şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 68 adet sikke ile 147 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir" denildi.
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