Muş’ta El-Nusra terör örgütü operasyonunda 1 gözaltı

Muş’ta El-Nusra Fetih El Şam/Nusret Cephesi terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, valilik binası ve polis ekip otosunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan bir şahıs gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince El-Nusra Fetih El Şam Nusret Cephesi terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden Muş Valilik binası ve polis ekip otosunun fotoğraflarını çekerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cihat kapsamına girdiği şeklinde tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan bir şahıs, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın evinde yapılan aramada 3 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait bol miktarda fişek ile dini istismar eden örgütlere eleman kazandırma propagandasının yapıldığı çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.