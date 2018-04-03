Muş’ta hırsızlık: 1 tutuklama

Muş’ta "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayına karıştığı tespit edilen şüpheli 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette meydana gelen "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, "Konuyla ilgili şüpheli 3 şahıs yakalanmış ve şahısların üst aramalarında değişik ebatlarda toplam 8 adet anahtar ele geçirilmiştir. Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan yaşı küçük olanlar savcılıkça alınan ifadeleri ardından serbest bırakılmış, diğer şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.