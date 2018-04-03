HABER

Muş’ta hırsızlık: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

Muş’ta "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayına karıştığı tespit edilen şüpheli 3 şahıstan 1’i tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette meydana gelen "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, "Konuyla ilgili şüpheli 3 şahıs yakalanmış ve şahısların üst aramalarında değişik ebatlarda toplam 8 adet anahtar ele geçirilmiştir.

Muş’ta "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayına karıştığı tespit edilen şüpheli 3 şahıstan 1’i tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette meydana gelen "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, "Konuyla ilgili şüpheli 3 şahıs yakalanmış ve şahısların üst aramalarında değişik ebatlarda toplam 8 adet anahtar ele geçirilmiştir. Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan yaşı küçük olanlar savcılıkça alınan ifadeleri ardından serbest bırakılmış, diğer şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepkiTürkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.