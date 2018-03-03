Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ (DHA)- MUŞ'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çapışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Malazgirt'in Günkoru köyü mevkiinde meydana geldi. Malazgirt'ten Ağrı istikametine gitmekte olan Mehmet Polat yönetimindeki 61 AF 489 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Taylan Çetin yönetimindeki 35 MIP 64 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hanifi ve Saime Polat olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 6 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, araçta sıkışarak hayatını kaybeden Hanifi ve Saime Polat'ın cesetlerinin çıkarılması için de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine giden AFAD ekiplerinin hurdaya dönen araçtan çıkardığı Hanifi ve Saime Polat'ın cesetleri, Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin hasta ziyareti için Ağrı'nın Tutak ilçesinden Malazgirt'e geldiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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