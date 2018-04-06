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Muş’ta in 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Muş’ta jandarma ekipleri ekiplerince yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyeti esnasında bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy ilçesi Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyeti esnasında; bir şahsın yönetimindeki otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan çeşitli markalarda toplam bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Muş’ta in 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekipleri ekiplerince yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyeti esnasında bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy ilçesi Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyeti esnasında; bir şahsın yönetimindeki otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan çeşitli markalarda toplam bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.

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