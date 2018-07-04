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Muş'ta kardeşlerin 'saman tozu' kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, saman tozu yüzünden çıkan kavgada, kardeşi Fırat Y.

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, saman tozu yüzünden çıkan kavgada, kardeşi Fırat Y. tarafından uzun namlulu silahla vurulan Mehmet Y. (40), yaşamını yitirdi. Fırat Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkeze bağlı Sungu beldesinde meydana geldi. Evinin önünde saman ayıklayan Fırat Y.'ye, iddiaya göre, ağabeyi Gülemir Y., tozların kendi evine geldiği gerekçesiyle tepki gösterdi. İki kardeş arasında çıkan tartışma, yeğenlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sesleri üzerine dışarı çıkan Mehmet Y., kardeşleri Fırat ile Gülemir'i ayırmak istedi. Bu sırada evine gidip, uzun namlulu silahını alarak, dönen Fırat Y., rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği ağabeyi Mehmet Y., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Y.'yi ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 10 çocuk sahibi Mehmet Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyini vuran Fırat Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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