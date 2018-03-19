HABER

Muş'ta PKK'nın 90 el bombası ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş'ta PKK'nın 90 el bombası ele geçirildi

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan çalışmalar sonucunda, Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü sınırları içinde kayaların arasına gizlenmiş, iki bidon içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait, 90 adet el bombası, 92 adet fünye, 131 Adet bixi fişeği, 2 adet jelikan, 1 takım leşker kıyafeti,1 sayfa doküman, 20 adet pil, 1 adet ankesörlü telefon kartı, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.