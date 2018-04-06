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Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi taramasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi taramasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49’ operasyonu yapıldığı belirtildi. Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü kırsalında yapılan arazi taramasında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen 7 kaleşnikof tüfek, 12 bin 471 kaleşnikof tüfek fişeği, 1625 m-16 tüfek fişeği, 892 pkms bixi fişeği, 125 G3 tüfek fişeği ve 9 el bombası, 30 metal kaleşnikof tüfek şarjörü ve 12 el bombası fünyesi, 4 plastik m-16 tüfek dipçiği ve 2 kaleşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, 1 rpg-7 roketatar mühimmatı (antitank), 1 rpg-7 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 m-16 tüfek yayı, 4 m-16 tüfek icra yayı, 2 el telsizi, 7 güç kaynağı devresi, 3'er adet bomba düzeneği için saat ve fotosel, 1 patlayıcı düzeneği için hazırlanmış elektrik devresi, 4 şarjör kütüklüğü, 2 deri tabanca kılıfı, 1 tabanca şarjör kılıfı, 1 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve 100 metre elektrik kablosu, 58 büyük pil, 38 kalem pil, 2 adaptör, 2 el feneri, 1 adet 12 kiloluk tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, yara bandı, enjektör, pamuk, 1 tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesine el konuldu.

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