Muş’ta terör operasyonu: 2 tutuklama

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 şahıstan 2’si tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; ‘PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahsın ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve şahısların çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, eylem ve etkinliklere katıldığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşım yaptığı tespit edilen 5 kişinin de yakalanarak gözaltına alındığı ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.