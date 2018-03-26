Mustafakemalpaşa’da huzur uygulaması

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan huzur uygulamasında kurallara uymayan araç sürücülerine ve iş yeri sahiplerine ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde sabit yol ve umuma açık işyerlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan huzur uygulamasında, 4 noktada yapılan yol kontrollerinde 170 araç sorgulanırken 16 araca toplam 10 bin 73 tl para cezası kesildi. 3 araç ise trafikten men edildi. 16 ayrı umama açık otel ve eğlence mekanı denetlenirken 3 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten, 3 iş yerine SGK ve kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan, 2 iş yerine ise ruhsatsız faaliyet gösterdiği için ceza kesildi. 9 kişiye kapalı alanda sigara içmekten toplam bin 116 tl para cezası kesildi. Ayrıca sorgulanan 467 kişi arasından aranan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Halkın huzur ve güveni için çalışmaların devam edeceği belirtildi.