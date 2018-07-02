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Müşteri gibi girdi; cep telefonunu böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de  ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri gibi girdi; cep telefonunu böyle çaldı

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Mecidiyeköy'de ayakkabı mağazasında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşteri gibi ayakkabı mağazasına giren 18 yaşından küçük bir kişi, bir süre mağazanın içinde dolaştı. Bir müşterinin koltuğa oturarak ayakkabı denediğini gören kişi harekete geçti.
Cep telefonunu çalan hırsız hızla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Müşteri gibi girdi; cep telefonunu böyle çaldıMüşteri gibi girdi; cep telefonunu böyle çaldı

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