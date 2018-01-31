HABER

Müşteri gibi girdiği iş yerinden cep telefonu çalarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:12 | Son Güncelleme

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, müşteri olarak girdiği iş yerinden cep telefonu çalıp kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinde meydana geldi. Cep telefonu satan Murat Yılmaz (40), iş yerine müşteri gibi giren ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli ile bir süre sohbet etti. Şüpheli, cep telefonu satın almak istediğini belirterek, incelediği telefonlardan birini beğendi. Telefon için 2 bin 500 TL'ye pazarlık yapan ve eşini beklediğini söyleyen şüpheli, iş yerine giren müşterilerin yoğunluğundan faydalanarak telefonu alıp kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini izleyerek telefonun çalındığını belirleyen Murat Yılmaz, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şüphelinin kendisini polis olarak tanıtıp güven verdiğini, bu yöntemle oyalama taktiği ile telefonunu çaldığını belirten Murat Yılmaz, "Arkadaş geldi, kendisini polis olarak tanıttı. Eşine bir telefon alacağını söyledi, tezgâhta telefonlar vardı. Birini beğendi, pazarlık yaptı, fiyatta anlaştı. Telefonun şarjı az olduğu için şarja koyduk. Eşini beklediğini söyledi, beklemeye başladık. O esnada ona kahve yaptım kahve de verdim. Pazarlık yaptık birazını nakit, birazını kartla ödeyeceğini söyledi. Buraya müşteriler geldi, yoğunluk olduğu zaman telefonu ve kutusunu alıp kaçtı. Kendisini Emniyet Kaçakçılık Şube'de polis olarak tanıttı, güvence verdi böylece. İster istemez güven ortamı oluştu. Konuşmaları çok düzgündü, öyle bir yapısı vardı" dedi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanması için Samsun polisi ile ortak çalışma başlatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Diğer Haberler
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

Kadıköy'ün göbeğinde bir tuhaf olay! Güvenlik kameraları kaydetmiş

Kadıköy'ün göbeğinde bir tuhaf olay! Güvenlik kameraları kaydetmiş

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.