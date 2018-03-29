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Müşteri kılığındaki kadının ilginç yankesicilik yöntemi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 13:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir alışveriş mağazasında müşteri gibi dolaşan bir kadın gözüne kestirdiği başka bir kadının cüzdanını çaldı.

Gaziantep’te bir alışveriş mağazasında müşteri gibi dolaşan bir kadın gözüne kestirdiği başka bir kadının cüzdanını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlık olayı Gaziantep’te bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, D.E. isimli bir kadın, müşteri kılığında girdiği mağazada ilginç bir yöntemle bir başka müşterinin cebindeki cüzdanı çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, D.E. gözüne kestirdiği müşteriyi bir süre peşinden takip etti. Uygun zamanı kollayan kadın, elinde tuttuğu kazağı açarak, diğer müşterilerinin görüş açısını kapattı. Daha sonra yaklaştığı kadının cebinden hızla cüzdanı çalan D.E. cüzdanı kazağın altında saklayarak uzaklaştı. İzini kaybettiren kadın mağazadan ayrılarak kayıplara karıştı.
Cüzdanın çalındığını anlayan müşteri durumu mağaza sahibine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi hırsız kadını fark edince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini belirlediği D.E. isimli kadının peşine düştü.
Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, daha önce 4 ayrı olaya karıştığı belirlenen yankesici kadını mağazaya yakın bir bölgede kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan kadın emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

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