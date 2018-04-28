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Müşterilerin kart bilgilerini çalan eski otel çalışanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, müşterilerin banka ve kredi kartı bilgilerini çalarak internet üzerinden alışveriş yapan 5 yıldızlı bir otelin eski çalışanı İ.T., tutuklandı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, müşterilerin banka ve kredi kartı bilgilerini çalarak internet üzerinden alışveriş yapan 5 yıldızlı bir otelin eski çalışanı İ.T., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 5 yıldızlı bir otelin eski çalışanı İ.T.'nin, müşterilerin banka ve kredi kart bilgilerini çalarak, internet üzerinden alışveriş yaptığı belirlendi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İ. T.'nin bugüne kadar aynı yöntemle 20 bin liralık harcama yaptığı tespit edildi. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye gönderilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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