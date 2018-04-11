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Müşteriyi İstanbul’da dolaştıran taksiciye hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı müşteriyi, yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul’u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolları bilmemesinden faydalanarak yolu uzatıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddia edilen taksici Enver Canik’in, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Enver Canik katılırken, yakınları da salonda hazır bulundu.Duruşmada söz alan Canik, “Ben öyle bir şey yapmadım.

Suudi Arabistanlı müşteriyi, yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul’u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.
Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolları bilmemesinden faydalanarak yolu uzatıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddia edilen taksici Enver Canik’in, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Enver Canik katılırken, yakınları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Canik, “Ben öyle bir şey yapmadım. 25-30 yıldır İstanbul’dayım. 3-4 yıldır taksicilik yaparım. Bilerek ve isteyerek kimseyi dolaştırmadım. Fazla para almaya çalışmadım. Çok konuştukları için yolu şaşırdım” dedi.
Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan sanık Enver Canik, “Kasten hareket etmedim” ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Enver Canik’i, taksi ücretini almadığını gerekçe göstererek “nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Mahkeme sanığın aldığı cezayı 5 yıl süreyle erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, turist olarak İstanbul’a gelen müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.’nin, ülkesine dönmek üzere Karaköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek amacıyla şüpheli Enver Canik’in şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatılmıştı.
Şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul’u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilmek amacıyla Anadolu Yakası’na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası’na geçtiği kaydedilmişti.
Şüphelinin tekrar Anadolu Yakası’na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekinin uçağını kaçırmasına neden olduğu vurgulanmıştı.
İddianamede Enver Canik’in “serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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