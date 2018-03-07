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Mut İdmanyurdu Başkanı Yusuf Uzun serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

MERSİN’in Mut ilçesinde geçen ay rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Mut İdmanyurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun, üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz sonucu, serbest bırakıldı.

Mut İdmanyurdu Başkanı Yusuf Uzun serbest bırakıldı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde geçen ay rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Mut İdmanyurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun, üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz sonucu, serbest bırakıldı.
Silifke Cezaevi’nden tahliye edilen Yusuf Uzun, ilçeye girişte kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Daha sonra Yusuf Uzun'un tahliyesi için Mut İdmanyurdu Spor Tesisleri’nde kurban kesildi. Burada karşılamaya gelenlere seslenen Yusuf Uzun, tutukluluğu süresince kendisini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve hemşehrilerine teşekkür ederek, "Hiçbir zaman ne rüşvet yedik ne rüşvet yedirdik ne de yeriz. Biz Mut için varız, Mut için yaşayacağız. Adalete güveniyoruz. İnşallah sonunda bu durumdan çıkacağız. İyi günler bizi bekliyor" dedi.
Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Yılmaz da göreve gelirken büyük sözleri olduğunu, rüşvet yemeyeceklerini, rüşvet yedirmeyeceklerini söylediklerini belirterek, "Yusuf Uzun Türk adaletinde suçsuz çıkacaktır, çıktı da. Ama şunu iyi bilin ki eğer Yusuf Uzun suçluysa ben on katı suçluyum. Mut İdmanyurdu bütçesi 1.5 trilyon civarında. Bu bütçeyi babamın malından veremiyorum, malı yok çünkü. Mut Belediyesi’nden de harcayamıyorum 220 bin lira bir çıkış yapabiliyorum. Kalan paranın tamamını eşten, dosttan, esnaftan ve Mutlu hemşehrilerimizden istiyoruz. Eğer bu suçsa ben bunu basın karşısında her gün işliyorum. Mut İdmanyurdu’na sahip çıkmak, cebinden para vermek, para istemek suçsa asıl suçlu biziz" diye konuştu.

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Mut İdmanyurdu Başkanı Yusuf Uzun serbest bırakıldıMut İdmanyurdu Başkanı Yusuf Uzun serbest bırakıldı

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