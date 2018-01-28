HABER

Mut'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 08:18 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş'ün (27) memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Uzman çavuş Ali Gümüş'ün şehit olduğu haberini, Mut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babasına askeri heyet verdi. Acı haber alan baba Mükremin Gümüş, gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Mükremin Gümüş'e hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Gümüş, oğlunun kendisini telefonla en son perşembe günü aradığını ve bir sıkıntısının olmadığını anlattığını söyledi. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti.

EŞİ 6 AYLIK HAMİLE

Anne Münevver Gümüş ise oğlunun şahadet haberini, şehidin geçen yıl dünya evine girdiği 6 aylık hamile eşi Hanife Gümüş ile birlikte Kayseri'de aldı. 3 erkek kardeşin ortancası olduğu belirtilen şehit uzman çavuş Gümüş'ün, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kayseri'den Afrin'e gönderilen komando timinde yer aldığı bildirildi.

Şehit uzman çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi, bugün yapılacak törenle Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.