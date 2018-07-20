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Müteahhidin 60 bin lirasını gasptan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tapu dairesinde ev satışı yapan müteahhit İkram Tan'ı (55) otomobiline binerken darp edip içerisinde 60 bin TL bulunan çantasını alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan Uğur Ece (30), tutuklandı.

Müteahhidin 60 bin lirasını gasptan tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tapu dairesinde ev satışı yapan müteahhit İkram Tan'ı (55) otomobiline binerken darp edip içerisinde 60 bin TL bulunan çantasını alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan Uğur Ece (30), tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 15.00 sıralarında, Turgutlu Tapu Dairesi'nin bulunduğu Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ev satışı yaptığı tapu dairesinden çıkan müteahhit İkram Tan, elindeki 60 bin TL'yi otomobiline bırakırken, Uğur Ece'nin saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında parçalanan çantadaki paraların bir kısmı yere saçıldı. İkram Tan'ı darp eden Uğur Ece, paraları toplayıp kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, bölgedeki kameraları izledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çiftlikte saklandığı belirlenen Uğur Ece'yi, gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından perşembe günü adliyeye sevk edilen Uğur Ece tutuklandı.
Polis ekipleri, motosikleti kullanan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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