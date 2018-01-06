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Müteahhitlik ofisinde silahlı kavga: 3 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı.Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle işyerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

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