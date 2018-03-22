Mutfak tüplerine tuzaklanan EYP imha edildi

Bingöl’de, mutfak tüplerine tuzaklanmış EYP kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında, bölücü terör örgütü PKK tarafından mutfak tüpü içinde hazırlanmış olan 60 kilogramlık uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcının kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.
Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlıkla süreceğini belirtti.
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