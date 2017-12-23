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Mutfaktan bıçak alıp yatak odasındaki karısını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 07:42 | Son Güncelleme 18 saat önce

Adana’da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner U. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurovailçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi.

Bir çocukları olan Soner Uçku ve Gamze İlhan çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
resmi nikahsız eş olmaz sevgili maynet sevgili olur dost hayatı olur vesayire
Şu olaya attığınız başlığa bakın ayıp günahtır. Bir insan hayatını kaybetmiş ama algıyla nereye çekmeye çalışılmış.
Resmi nikahsız eş nedir ya?Biriyle ya evlisindir ya değilsindir.
kullan kullan at dedikleri bu olsa gerek yazık
İki aya iyi halden ve denetimli serbeslikten dışarıda
yazık lan acıdım. dahada gençmiş. ölümü hak edecek kadar ne yaptı ki acaba. bir kadına bakamıyacaktın sevemiyecektin ne diye evlendin pis herif...
Resmi nikahsiz es ne yaa..resmi nikahli var dini nikahli var resmi nikahsiz ne simdi
Evliler cinayet işlemiyormu? diyeceksiniz ama kadının resmi nikahsız eş olması zaten yanlış.Açıkçası eş değil sevgilisi olmuş,yani gayrı meşru ilişki,sonu böyle bitmesi gayet normal.Allah zina yapmayın bile demiyor,"zinaya yaklaşmayın" diye emrediyor.Yani o kadar kötü.
Çocuk yapmasaydınız bari ona yazık günah ... Severek birlikte olmaya karar veriyorsunuz anlaşamayınca da ayrılın herkes kendi yoluna devam etsin.
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