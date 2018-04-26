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Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çeşitli kazılarda Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıkınca, bölgede bir antik Roma kentinin bulunuduğu iddiası ortaya atıldı. Yapılan yüzey çalışması sonrası Vezirköprü Belediyesi, bölgede var olduğu öne sürülen kentin kalıntılarının ortaya çıkarılması için girişimde bulundu.

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde daha önce yapılan doğalgaz çalışması ve temel kazılarında tarihi mezar ve çeşitli kalıntılar bulundu. Kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Ayrıca yapılan yüzey araştırmaları, ilçeye bağlı Doğran Mahallesi'nde Roma yolunun temellerinin, İncesu Mahallesi'nde de mil taşlarının bulunması, bölgenin Roma dönemine ait bir yerleşim yeri olduğu iddiasını ortaya koydu. Kalıntıların, yoğun olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunması, bu alanda bir antik Roma şehri bulunduğu ihtimalini güçlendirdi. Yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Mahallesi, 3'üncü derece SİT alanı ilan edildi. Burada yapılan bütün kazılar Samsun Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde yapılmaya başlandı. Ardından Vezirköprü Belediyesi de bölgede çalışma yapılması için harekete geçti.

'İŞARETLER BUNU GÖSTERİYOR'

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, bölgede bir arkeolojik kazı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçen yıl yazılı başvuruda bulundukları, kendilerine henüz bir cevap gelmediğini söyledi. Bölgede çeşitli amaçlarla izinsiz kazı yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen Başkan Ediz, "Bizim mahallemiz çok eski tarihe sahip bir yerleşim yeri. Hititlerden Romalılara kadar kalıntılar var. Arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Roma kenti ile ilgili kesin bir şey yok, ama çıkan kalıntılar bu şehrin işaretlerini gösteriyor. Emarelerini ortaya koyuyor. Biz de bir çalışma yapılıp, varsa bu şehrin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Kazıyı ilk önce boş bulunan arsalar, otopark olarak kullanılan yerler var oradan başlanabilir. O bölgelerde ilk kazının yapılmasını ardından gerekirse kazı çalışması genişletilir" dedi.

Amacın ilçenin tarihini canlandırmak olduğunu ifade eden Başkan Ediz, "Bizim amacımız ilçemizin tarihini canlandırmak. Tarihi kalıntıları ortaya çıkarmak. Eğer önümüzdeki süreçde biz bu Roma antik kentini ortaya çıkarabilirsek, Vezirköprü için büyük bir kazanç olur. Hem yerli ve yabancı turistin ilgisini çekeceğine inanıyoruz, hem de Vezirköpürü tarihi biraz daha ortaya çıkmış olur" diye konuştu.


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Samsun Vezirköprü roma roma şehri

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