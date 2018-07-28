Mutki'de 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan 15 bölgede, valilik kararıyla saat 19.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği'nden, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan 15 bölgede uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kavakbaşı beldesi Çimenli Mahallesi ve Çimenli Mahallesi'ne bağlı Varan ile Ardıç mezrası, Kavakbaşı beldesi, Yüksekova Mahallesi, Kapaklı köyü, Küllüce köyü, Kayabaşı köyü, Koyunlu köyü, Alıcık köyü, Çitliyol köyü ve Çitliyol köyüne bağlı Çevreli mezrası, Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü, Çallı köyü, Çallı köyüne bağlı Işıklı mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 28 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



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