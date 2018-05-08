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Mutki’de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Mutki ilçesinde sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesinde sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Çitliyol köyünde meydana geldi. Isınmak için soba yakan Taşdemir ailesinden 4 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının fark etmesi üzerine köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü, Naime, Arzu ve Ahmet Taşdemir, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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