Mutki’de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesinde sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çitliyol köyünde meydana geldi. Isınmak için soba yakan Taşdemir ailesinden 4 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının fark etmesi üzerine köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü, Naime, Arzu ve Ahmet Taşdemir, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

