Mutki’de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesinde jandarmanın sürdürdüğü operasyonlarda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, yapılan aramalarda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı madde, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

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