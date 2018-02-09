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Mutlu ve Çapkın’a FETÖ’den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:12 | Son Güncelleme

FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Mutlu’nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava dosyasında sanıkların son savunmalarının ardından mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mutlu’nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Mutlu’ya yurtdışına çıkış yasağı koydu. Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme diğer sanıkları ise çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

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