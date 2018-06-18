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Mut’ta Ferhat Göçer coşkusu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mut ilçesinde Karacaoğlan 56'ncı Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin son konserinde Ferhat Göçer, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.Sahneye ilk olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak çıktı.

Murat SÖZERİ MUT(Mersin)(DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde Karacaoğlan 56'ncı Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin son konserinde Ferhat Göçer, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.Sahneye ilk olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak çıktı. Söylediği türkülerle izleyenlere keyifli dakikalar geçirten Deniz Toprak'ın ardından Ferhat Göçer sahne aldı. Kendi şarkıları dışında, Cem Karaca, Barış Manço, Zülfü Livaneli ile diğer sanatçıların sevilen eserlerinden parçalar da seslendiren Ferhat Göçer, izleyenleri coşturdu. Mut'ta olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Ferhat Göçer, Beni öyle mutlu ettiniz ki sahneden ayrılmak istemiyorum dedi. Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'da izleyenlere coşkulu bir gece yaşattığı için Ferhat Göçer'e teşekkür etti.

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