HABER

Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Adana merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen muvazzaf askerlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a çıktı.FETÖ/PDY’nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı.

Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

Adana merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen muvazzaf askerlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a çıktı.
FETÖ/PDY’nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 21 ilde görev yapan 40 teğmen ve astsubayın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 21 ilde eş zamanlı olarak 50 adrese operasyon yapan polis şu ana kadar 40 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözlerSon dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
İstanbul için son dakika hava durumu uyarısıİstanbul için son dakika hava durumu uyarısı
Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombasıSon seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otobüste dehşet anları! Şoförünün boğazına bıçak dayadı

Otobüste dehşet anları! Şoförünün boğazına bıçak dayadı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.