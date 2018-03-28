Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

Adana merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen muvazzaf askerlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a çıktı.

FETÖ/PDY’nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 21 ilde görev yapan 40 teğmen ve astsubayın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 21 ilde eş zamanlı olarak 50 adrese operasyon yapan polis şu ana kadar 40 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.