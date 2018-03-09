Muz kutularına gizlenmiş 3 kiloya yakın esrar ele geçirildi

Eskişehir’de muz kutuları içine gizlenmiş 3 kiloya yakın esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şirintepe Mahallesi’nde bulunan evde yapılan aramada, muz kutularının içerisine gizlenmiş esrar maddesi çıktı. Ele geçirilen toplam 2 kilo 700 gram gelen esrar ile ilgili olarak Hamza A. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.