Müzeler Haftası 'Midas'ın Kulakları' ile kutlandı

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, '18-24 Mayıs Müzeler Haftası' Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi, yine aynı okulun anaokulu öğrencileri ise 'Midas'ın Kulakları' adlı tiyatro oyununu sergiledi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi dans topluluğu da Latin danslarıyla etkinlikte yer aldı.

'18-24 Mayıs Müzeler Haftası' kapsamında Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 'Küçük Arkeologlar İşbaşında' projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Batı Marmara Bölgesi, bölgesel yenilikçilik beratı' alındığını hatırlatarak, Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi sayısını artırdıklarını söyledi. Yazar, "Geçen yıl da bu töreni yapmıştık. Müzelerin vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesi bizim için çok önemli. Geçen yıl kendimize hedef koymuştuk, müzemizin ziyaretçi sayısını iki katına çıkarma hedefi koymuştuk. Önemli bir başarı sağladık. Muhtarlarımızla iş birliği yaptık. Özellikle kadın ziyaretçi konusunda ciddi bir artış oldu. Yine de ben bunu yeterli bulmuyorum. Basınımızdan da bu konuda destek bekliyoruz" dedi. 'Küçük Arkeologlar İşbaşında' projesine destek verenlere de teşekkür eden Yazar, "Bu proje finallere kaldı ve Sayın Bakanımız tarafından da bize bir plaket verildi. Personelimizi tebrik ediyorum. Amacımız çok sayıda insanın müzemizi ziyaret etmesidir" diye konuştu.

Hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından 'Daskyleion Kazısı Buluntuları Geçici Sergisi' açıldı. Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ın yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı ile Bandırmalılar katıldı.

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