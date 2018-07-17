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Müzeyyen Senar’ın 100. yaşı kutlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

TÜRK sanat müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkılarının yer aldığı “Müzeyyen” müzikali, sanatçının 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi.

Müzeyyen Senar’ın 100. yaşı kutlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK sanat müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkılarının yer aldığı “Müzeyyen” müzikali, sanatçının 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi.

Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen, Müzeyyen Senar’ın ‘kızım’ dediği Şevval Sam’ın başrolünde olduğu ‘Müzeyyen’ müzikalinin galası dün akşam yapıldı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki galaya, duayen tiyatrocu Haldun Dormen, Türker İnanoğlu ve İlker İnanoğlu, Ziynet Sali, Ümit Kantarcılar ve Suzan Kardeş’in yanı sıra birçok ünlü katıldı.

Müzeyyen Senar’ın, Bursa’dan İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitler de seyirciyle paylaşıldı.

Figen Şakacı’nın yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği, Fahrettin Yarkın’ın sanat direktörlüğünü, Cem Yılmazer’in sahne dekor tasarımını ve Esra Başıbüyük’ün kostüm tasarımını yaptığı ‘Müzeyyen’ müzikalinde Şevval Sam’a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan usta müzisyenler Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

SENAR’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Müzikalin sonunda Senar’ın doğum gününü kutlayan Şevval Sam, “Onun adı Müzeyyen. O ölecek değil ya biz ağladığımızda; her aşık olduğumuzda bir daha doğacak. Bugün onun doğum günü. İyi ki doğdun Müzeyyen Abla” dedi. Daha sonra konfetiler patlatılırken, Müzeyyen Senar’ın doğum günü müzikali izleyen binlerce kişi tarafından kutlandı.

DUAYEN SANATÇININ KIZI, FERAYE ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Daha sonra duayen sanatçının kızı Feraye Işıl sahneye davet edildi. Sahnede Müzeyyen Senar’ın ‘Feraye’ şarkısını seslendiren Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.

“MÜZEYYEN” MÜZİKALİ SEYİRCİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDDECEK

Müzeyyen müzikali, 24 Temmuz Ayvalık Amfi Tiyatro’da, 25 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 27 Temmuz’da Çeşme Amfi Tiyatro’da, 20 Ağustos’ta Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da, 21 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da, 22 Ağustos’ta Datça Amfi Tiyatro’da, 24 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Müzeyyen Senar’ın 100. yaşı kutlandıMüzeyyen Senar’ın 100. yaşı kutlandıMüzeyyen Senar’ın 100. yaşı kutlandıMüzeyyen Senar’ın 100. yaşı kutlandı

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