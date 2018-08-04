Müzik öğretmeni, kenevir sularken yakalandı

İsmail KAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesinde, müzik öğretmeni O.D., tarlada yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalanarak gözaltına alındı.
Keles İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayayla mevkisinde ormanlık bölgede 20 gün önce belirlediği kenevir tarlasını izlemeye aldı. Ekipler, tarlaya gelerek kenevirleri sulayan O.D.'yi suçüstü yakaladı. Tarlada, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 kök Hint keneviri ele geçirildi. O.D.'nin, ilçede bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı belirlendi. Şüpheli O.D., jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
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