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Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

METİN KOR'UN CENAZESİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ Müzisyen Metin Kor'un cenazesi ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak önce Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Kor'un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek (2)

METİN KOR'UN CENAZESİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Müzisyen Metin Kor'un cenazesi ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak önce Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Kor'un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Kor'un cenazesi yarın ikindi namazında toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek (2)Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek (2)

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