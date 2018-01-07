Nacakla 79 yaşındaki eşini öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı eşi Zeynep Fedekar'ı kafasına nacakla vurarak, öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Fedekar, emniyetteki ifadesinde, eşiyle geçimsizlik nedeniyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını ve olay gecesi tartışırken bir anık öfkeyle eşinin kafasına nacakla vurduğunu söyledi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet Fedekar, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum