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Nacakla 79 yaşındaki eşini öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 12 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı eşi Zeynep Fedekar'ı kafasına nacakla vurarak, öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Fedekar, emniyetteki ifadesinde, eşiyle geçimsizlik nedeniyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını ve olay gecesi tartışırken bir anık öfkeyle eşinin kafasına nacakla vurduğunu söyledi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet Fedekar, adliyeye sevk edildi.

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