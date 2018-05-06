HABER

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Cep Herkülü 'Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün ardından açılan babalık davası, haltercinin Japon gazeteci Kyoko Mori'den olduğu iddia edilen kızı Sekai Mori (27) ile yasal mirasçısı olan kızlarını karşı karşıya getirdi.

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından, Naim’in Japon gazeteci Kyoko Mori’den olduğu öne sürülen ve şu an 27 yaşında olan kızı Sekai Mori, efsane haltercinin yasal mirasçısı olan 3 kızına dava açtı ve babasıyla DNA karşılaştırılması yapılmasını talep etti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; bu talebin ardından Süleymanoğlu’nun kızları Sezin Süleymanoğlu ve E.S.’nin, avukatları Aziz Demir aracılığıyla itiraz dilekçesi verdiği öğrenildi. Dilekçede, Naim Süleymanoğlu’nun ölmeden önce kızını bulmaya, ona ulaşmaya çalıştığı iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, “Kendisi dünyaca tanınmış bir sporcu olup kızı olduğu iddiasıyla onu arama çalışması içerisine girseydi, tüm imkânlarını seferber edeceği, her durumda kızını bulacağı işten bile değildir. Davacı, babasının kim olduğunu bilmediğini, merhumun vefatından sonra Dışişleri ve büyükelçilik kanalı ile kendine ulaşıldığını, bu şekilde babasının kim olduğunu öğrendiğini söylemiştir” denildi.

naim-suleymanoglu

‘GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Dilekçede, Süleymanoğlu’nun 18 Kasım 2017’de vefat ettiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Dava 3 Ocak 2018’de açılmıştır. Yani 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde davacının ilgili makamlar tarafından bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. İddialar bu sebeple gerçeği yansıtmamaktadır.”

Ayrıca, “Süleymanoğlu’nun, kızının kendi mirasından pay alabilmesi ve nüfusa kaydolabilmesi için vefat ettiği hastanede DNA örneği bıraktığı iddialarının da kabulü mümkün değildir” denilen dilekçede, “Merhum tarafından kızı olduğuna ilişkin neden yazılı bir vasiyetname bırakılmayıp da DNA örneği bırakılarak kızının bu şekilde bulunmasını istediği de tarafımızca anlaşılmamıştır” ifadesi kullanıldı.

‘İDDİALAR ASILSIZ’

Dilekçede, “Süleymanoğlu’nun kızlarından Sezin’in 2000, E.S.’nin ise 2001 doğumlu olduğu belirtilerek şöyle devam edildi: “Merhumun evlilik dışı çocuklarını sahiplendiğini ve babalık vazifesini yerine getirdiğini bu durum kanıtlar niteliktedir. Eğer davacının iddia ettiği şekilde kendisi merhumun kızı olsaydı, tüm imkânlarını seferber ederek kendisini bulacağı kaçınılmazdı. Bu sebeple tüm iddialar asılsızdır.”

Açılan davanın kötü niyetli olduğu belirtilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi: “Dava dilekçesindeki iddialar değerlendirildiğinde hayatın olağan akışına aykırı iddialar olduğu, bu iddiaların çürütülmesinin karşı sav ile çok kolay olduğu, hayat ile bütünleşemediği ve dürüstlük kuralına aykırı olduğu görülmektedir. Bu sebeplerle tamamen kötü niyet ile açılmış davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.”

MORİ’NİN AVUKATI: BABASININ KOPYASI

Merhum halterci Naim Süleymanoğlu’nun, Japon gazeteci Kyoko Mori’den dünyaya geldiği belirtilen kızı Sekai Mori’nin avukatlığını üstlenen Keiko Torigoe, Habertürk’e açılan babalık davasıyla ilgili konuştu.

Avukat Torigoe, “İsteyen istediği gibi konuşabilir. Kızı görmüş olsaydınız başkasının kızı olduğunu söyleyemezdiniz. O kadar benziyor. DNA testine hiç gerek yok aslında, kopyası. Biz her şeyin hukuki ve usulüne uygun bir şekilde olmasını istiyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Herkes kendini bir şekilde savunur. Kararı hâkim verecek” dedi.

Naim Süleymanoğlu’nun Sezin ve E.S. adlı kızlarının dışında, yine evlilik dışı bir başka kadından bir kızı daha bulunuyor. Süleymanoğlu, her 3 kızını da nüfusuna geçirmişti.

Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai'den mirasçılara dava! Mezarı açılacakNaim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai'den mirasçılara dava! Mezarı açılacak
'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı
24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Naim Süleymanoğlu sekai mori kyoko mori cep herkülü babalık davası

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

İlginizi Çekebilir

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.