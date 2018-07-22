Nakliye dolandırıcıları yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasına sahte evrak vererek 250 bin TL değerindeki 25 ton boyayı İzmir'e götürmek için anlaşıp, mallarla birlikte ortadan kaybolan dolandırıcılar, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Gebze'de bulunan bir boya fabrikasına sahte evrak veren 2 kişi, 25 ton ağırlığında 250 bin TL değerindeki yol boyasını İzmir'e götürmek üzere anlaştı. Boyalar, İzmir'e götürülmek üzere 9 Temmuz tarihinde TIR'a yüklendi. 15 Temmuz tarihinde İzmir'de boyaları teslim alacak firmadakiler, fabrika yetkililerini arayarak, boyaların gelmediğini bildirdi.

Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine polis araştırma başlattı. Fabrika ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları ile plaka tanıma sistemi incelendi. Polis, boyaların yüklendiği TIR'ın, D-100 Karayolu üzerinde durarak plakalarının değiştirildikten sonra TEM yolu üzerinden İstanbul yönüne gittiğini belirledi. Ayrıca TIR'a siyah renkli bir otomobilin eskortluk yaptığı saptandı. Polis, otomobilin sahibi olan H.K.'nın fabrika yetkilileri ile sahte kimlik kullanarak anlaşan kişi olduğunu belirledi. Polis, TIR'ı kullanan kişinin S.Ç. (26) ve TIR'ın sahibinin ise H.T. (30) olduğunu tespit etti.