Nakliye için aldıkları ürünleri çaldılar

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ, Bursa, Sakarya, Bolu ve İstanbul'da sahte belgelerle nakliye için aldıkları ürünleri çaldıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 7 Nisan'da bir sunta fabrikasına giden kişiler, gösterdikleri sahte evrak ile nakliye için anlaşma yaptı. Sahte plaka taktıkları kamyon ile 58 bin TL değerinde suntayı alan kişiler, suntaları İzmir'e götürmedi. Aynı kişilerin, Gebze'de bulunan bir şekerleme fabrikasından aldığı 50 bin TL değerindeki ürünü ve ayrıca Bolu, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da bulunan fabrikalarla da anlaşma yaparak aynı yöntemle ürünleri çaldıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İ.K. (42), A.G. (41), C.B. (43) ve K.Y. (22) olduğunu tespit etti. Bu sırada, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşma kapsamında İ.K. ve A.G. yakalandı. İ.K. ve A.G., Bolu'da adliyeye sevk edildi. İ.K. tutuklanırken, A.G. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.G.'yi Bolu'dan alarak İzmit'e getirdi. A.G.'nin ifadesinde diğer şahıslar tarafından verilen talimatları uyguladığını söylediği öğrenilirken, adliyeye sevk edildi. Polis, C.B. ve K.Y.'nin yakalanması için ise çalışmalarına devam ediyor.