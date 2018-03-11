Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.
Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım Kıbrisi öldükten sonra yerine Şeyh Ahmet Yasin Bursevi geçti.
Oda Tv'de yer alan habere göre, Bursevi'nin yayınladığı bir video sosyal medyada gündem oldu.
Videoda, 28 Ocak 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.
Bursevi olayı şöyle anlattı:
“Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zamanda Habbe'nin içindeydik. Bak yazılıdır o da. Habbe'nin içerisindeydik, Ahmet amca Hızır Aleyhiselam'dan yardım istedi. Televizyon yok, hatmenin içerisindeyiz. Fırlatıldı hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Sesli konuşuyor, duramıyor. Mehmet Emin amca da dedi ki 'Ahmet merak etme cıvatalarını gevşettik biraz sonra bu düşecek.' Yemin ediyorum, saatle yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı”
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