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Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Bursevi'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım Kıbrisi öldükten sonra yerine Şeyh Ahmet Yasin Bursevi geçti.

Oda Tv'de yer alan habere göre, Bursevi'nin yayınladığı bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, 28 Ocak 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Bursevi olayı şöyle anlattı:

“Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zamanda Habbe'nin içindeydik. Bak yazılıdır o da. Habbe'nin içerisindeydik, Ahmet amca Hızır Aleyhiselam'dan yardım istedi. Televizyon yok, hatmenin içerisindeyiz. Fırlatıldı hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Sesli konuşuyor, duramıyor. Mehmet Emin amca da dedi ki 'Ahmet merak etme cıvatalarını gevşettik biraz sonra bu düşecek.' Yemin ediyorum, saatle yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı”

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Nakşibendi Ahmet Yasin Bursevi Challenger Uzay Mekiği sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
neden düşürüyorsunuz hadi attınız tuttu diyelim ..... madem öyle kerametiniz var amerikayi kudusten düşürün büyük elçiliğini yıkın israili yıkın....komik insanlar
Siz bizim gizli silahımızdınız niye açık etiniz:)ABD şimdi önlem alıcak:)
Bir de bu gerizekaliya inan bir ton gerizekali insan var.
Çok haklı yaa,bu günkü düşen jetin de lastiklerini bunlar patlatmis,hatta bunlarin parmağı olmayan araba kazasi bile yokmuş. .Rabbim bizi sapmislardan koru
Allah düşmanı yalancı münafıklar. size inanan binlerce kişiyle cehennemde cayır cayır yanacaksınız.
Suriye'ye , Irak'a giren haçlı uçaklarına da bir el atsaydınız be hacı. Veya 15 temmuzda millete ölüm kusanlar vardı niye kılınız kıpırdamadı ? Nasılsa inanan bi sürü var sorgulama da yasak salla gitsin...
Tabi ki Aya da siz ilk ayak basmıştınız.
bunlar iyice kafayi siyirmis
iyi patlattı neme lazım yanlış anlaşılmasın gülmekten tabiki
hadi diyelim bu işi yaptınız amacınız ne idi
yalan ben düşürdüm
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