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Namaz kılarken cüzdanı çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir market işletmecisi iş yeri içinde namaz kılarken içeriye giren şahıs tarafından masa üzerinde duran cüzdanı çalındı.

Gaziantep’te bir market işletmecisi iş yeri içinde namaz kılarken içeriye giren şahıs tarafından masa üzerinde duran cüzdanı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Gaziantep’te bir markette meydana geldi. Market işletmecisi akşam saatlerinde iş yeri içerisinde namaz üzerindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişi markete girdi. Marketçinin namaz kıldığını gören hırsızlık şüphelisi şahıs fırsattan yararlanarak masa üzerinde duran iş yeri sahibine ait cüzdanı alarak uzaklaştı.
Hırsızlık anı ise, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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