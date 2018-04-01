Namaz kılarken motosikletini çaldılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hırsızlar, namaz kılmak için camiye giden vatandaşın motosikletini çaldı. Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi’nde yatsı namazını kılmak için camiye giden H.N. isimli vatandaş, motosikletini caminin bahçesine park etti. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 hırsız, H.N. camide namaz kılarken, motosikletini çaldı. Motosikleti çalınan vatandaş durumu Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine hırsızlığın yaşandığı caminin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelenmeye başlanıldı. Ekiplerce incelenen görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından motosikletin çalındığı belirlendi.
Jandarma yaşanan hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.
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