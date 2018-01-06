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Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 14:20 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şanlıurfa’da bir cami bahçesinde siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bacak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camii'nde sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar, avludaki mezarlıkta siyah bir poşet olduğunu görünce şüphelenip caminin güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlisi poşeti açtığında içerisinde insana ait bir bacak görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ekipler, bacağın kime ait olduğunu, poşetin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cami Şanlıurfa kesik bacak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben buradan anladım,hastanede kesilen hasta bacağı,poşetinden ve sargisindan belli zaten,hasta yakınları gommekle ugrasmayip mezarlığa atmışlar.
Posetin uzerinde evsel atık yaziyor. Bu tip posetler hastanelerde atiklarin dogru ayristirilmasi icin kullaniliyor.hastanelerde kesilen uzuvlar defnedilmesi icin hasta yakinlarina teslim edilir.muhtemelen definle falan ugrasmak istemeyen bir hasta yakini getirip birakmistir mezarliga..
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